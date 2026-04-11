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Tópicos: País | Región de Arica

Colisión entre vehículo y bus dejó a una persona fallecida en Arica

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Una persona murió a causa de un accidente de tránsito se registró en Avenida Diego Portales de la ciudad de Arica: un vehículo menor colisionó con un bus estacionado. 

De acuerdo a información preliminar, el conductor de un jeep protagonizó un impacto de alta energía con la máquina tras perder el control de su vehículo, falleciendo en el lugar.

El Ministerio Público instruyó a personal de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito de Carabineros para realizar las diligencias investigativas y esclarecer la dinámica del accidente.

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