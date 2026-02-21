Caserones tiene el primer camión minero híbrido-eléctrico en operación comercial

En la faena Caserones, ubicada a 4 mil metros de altura en la cordillera de la Región de Atacama, Lundin Mining puso en marcha el primer camión minero híbrido-eléctrico (HEV) de gran tonelaje (Ultra Class) operando de forma comercial en minería a nivel mundial, un avance para la industria que -aseguran- posiciona a Chile a la vanguardia de la innovación tecnológica aplicada a la electrificación del sector.

El proyecto, desarrollado en conjunto con Cummins First Mode, consiste en la reconversión tecnológica (retrofit) de un camión minero Komatsu 930 E-4 de 300 toneladas de su flota, mediante la incorporación de un kit híbrido (HEV) compuesto por baterías y sistemas tecnológicos avanzados. Esta solución permite capturar y almacenar la energía generada durante el uso del freno de retardo, para reutilizarla de forma posterior en el sistema de tracción, reduciendo el consumo de diésel y disminuyendo las emisiones directas.

A diferencia de prototipos o pruebas en entornos controlados, este camión operará transportando mineral dentro de una faena minera activa, con un carácter productivo y comercial, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero desde el primer día de operación, sin requerir infraestructura adicional y aprovechando la flota existente.