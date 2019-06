Contraloría dio luz verde a construcción del nuevo hospital de Huasco

"Se han superado todas las trabas administrativas que habían impedido que se lograra concretar este sueño". Con estas palabras el intendente de Atacama, Patricio Urquieta, se refirió a la resolución de la Contraloría que permitirá iniciar las obras del futuro hospital de Huasco.

La Contraloría aprobó el contrato de forma directa con la unión de las empresas San José Constructora Chile S.A. y Constructora San José S.A., que llevará a cabo las obras con un monto de más de 16 mil millones de pesos luego de que el propio Ministerio de Salud llevara al proyecto ante el ente regulador para la toma de razón.

Javier Castillo, presidente del Consejo Regional, organismo que financia gran parte de estas obras a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sostuvo que con esto hay un "respeto al territorio porque la gente de la comuna será realmente huasquina: nacerán en Huasco y eso es descentralizar".

Castillo también indicó que estas obras podrán absorber mano de obra local para lo cual se indica que se debe realizar una conversación con la empresa de modo que eso se cumpla.

El alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, quien realizó fuertes críticas por la tardanza del proyecto, manifestó hoy que "estoy contento porque vamos a tener una mejor infraestructura adonde van a poder atender de mejor forma los funcionarios del hospital de Huasco, así que agradecimientos".

"Espero que la construcción pueda partir prontamente, principalmente por la empleabilidad local", acotó el jefe comunal.

Respecto a que estos trabajos efectivamente se concreten y no ocurra lo que pasó con el estadio de la ciudad, en que la empresa que realizaba las obras civiles no culminará los trabajod, Loyola indicó que espera que los cerca 15 meses en que la Contraloría revisó el proyecto y se levantaron las observaciones tengan justificación: "Hoy esas observaciones están levantadas, por ende no debiera haber inconvenientes y la empresa, salvo que no le pase nada excepcional, debería llegar a buen puerto, porque esta es la empresa que culminó el hospital incluso de Calama".

El nuevo recinto tendrá 6.000 metros cuadrados, 4.000 más que las que tiene actualmente y el plazo de ejecución es de 24 meses, explicó el director subrogante del Servicio de Salud, Claudio Baeza.