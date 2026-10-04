Murió Pedro Rivero, histórico rescatista de los 33 mineros de la mina San José

El experimentado rescatista Pedro Rivero, integrante del histórico equipo que lideró la operación para sacar con vida a los 33 trabajadores atrapados en la mina San José en 2010, falleció este fin de semana tras permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Atacama.

La muerte del especialista, que enfrentaba una compleja condición de salud, fue difundida inicialmente por el medio local Copiapó Noticias y confirmada después por el entorno familiar del rescatista.

En la misma publicación, uno de sus hijos dedicó palabras de despedida para ratificar el fallecimiento: "Se fue mi papá dando una buena pelea".

Su rol en el rescate de los 33 mineros

A lo largo de su trayectoria, Rivero consolidó una estrecha relación con la minería subterránea y las faenas de rescate de alta complejidad.

Estos conocimientos fueron determinantes en agosto de 2010, fecha en la que un derrumbe sepultó a 33 trabajadores en el yacimiento San José, manteniendo la atención y vigilia tanto de Chile como de la comunidad internacional.

Desde los primeros días de la emergencia, Rivero se sumó a las faenas técnicas desplegadas en el lugar. Con el avance de los trabajos y el hallazgo del refugio, fue incorporado a la cuadrilla especializada que ejecutó la fase culminante del operativo.

El profesional fue una pieza clave en el operativo que salvó a los trabajadores atrapados a 700 metros bajo tierra en 2010. (FOTO: Archivo)

Dicha tarea implicó el descenso directo al interior del yacimiento para asistir a los operarios durante las maniobras finales de extracción, las cuales concluyeron en octubre de ese año con el retorno a la superficie de los 33 mineros tras haber permanecido 69 días bajo tierra.

Sumado a su experiencia en labores mineras, Rivero mantuvo durante años una vocación comunitaria como voluntario en el Cuerpo de Bomberos de Chañaral, consolidando una vida de servicio público y respuesta ante situaciones límite en la región.

La despedida de Laurence Golborne y pesar en el sector

La partida de Rivero causó conmoción en la Región de Atacama y reactivó el recuerdo de la que fue catalogada como una de las faenas de salvamento más complejas y emblemáticas del país.

Diversas figuras públicas expresaron su dolor ante la noticia. Entre ellas, el exministro de Minería Laurence Golborne, quien encabezó las coordinaciones de Estado durante la crisis de 2010.

"Descansa en paz, estimado Pedro. Siempre fuiste un valiente y estuviste al servicio de la comunidad", señaló la otrora autoridad en sus redes sociales.