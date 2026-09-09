"Carrera contra el tiempo": El rescate de los 33 mineros llega a Disney+

El emblemático rescate de los 33 mineros que quedaron atrapados tras el derrumbe de la mina San José, ocurrido en 2010, será el protagonista del relato de la nueva entrega de la premiada franquicia "Carrera contra el tiempo" de National Geographic.

Tras "Huracán Katrina: Carrera contra el tiempo" y "Tsunamis: Carrera contra el tiempo", Disney+ anunció el estreno de "El rescate de los mineros chilenos: Carrera contra el tiempo", una serie de tres episodios producida por Blast Films que debutará en la plataforma el próximo 23 de septiembre.

La producción promete ser el "relato definitivo" del desastre ocurrido en 2010, que dejó a 33 mineros atrapados a casi 800 metros bajo el desierto de Atacama, llevándose a cabo un exhaustivo operativo de rescate, que se extendió por casi 70 días y que resultó un éxito, hecho que dio la vuelta al mundo.

"Sigue a los mineros desde el momento del derrumbe y la organización improvisada que se estableció durante los días bajo tierra hasta la arriesgada apuesta de ingeniería que hizo posible el rescate y lo que vino después: la fama y las secuelas de aquella experiencia", detalló la sinopsis oficial.

La serie incluirá imágenes inéditas grabadas con teléfonos celulares dentro de la mina y entrevistas a sobrevivientes, familiares y rescatistas, algunos de los cuales dan su testimonio por primera vez fuera de la prensa local, además de testimonios de corresponsales internacionales.