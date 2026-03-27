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Tópicos: País | Región de Atacama

Tribunal pone fin a pensión solicitada por padre: Hijo tenía 27 años y no estudiaba

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tribunal recordó que la ley fija este derecho hasta los 21 años, o hasta los 28 en caso de estudios, lo que en este caso no se cumplía.

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El Juzgado de Letras y Garantía de Chañaral, en la región de Atacama, resolvió poner fin a una pensión de alimentos que un hombre pagaba a su hijo de 27 años, luego de establecer que este contaba con ingresos propios y no se encontraba estudiando.

La obligación se había fijado cuando el beneficiario era menor de edad y posteriormente fue rebajada a cerca de $495 mil mensuales. Sin embargo, el padre continuó cumpliendo con el pago pese a que su hijo ya trabajaba, por lo que decidió recurrir a la justicia para solicitar el término de la pensión, informó Meganoticias.

Durante el proceso, el tribunal constató que el demandado no respondió a la acción judicial y que, de acuerdo con los antecedentes recopilados, desarrollaba una actividad laboral remunerada. Además, se verificó que no cursaba estudios superiores ni presentaba condiciones que justificaran mantener el beneficio.

Con estos elementos, el juzgado acogió la demanda y decretó el cese de la pensión, estableciendo además que cada parte deberá asumir sus propios costos.

En su resolución, el tribunal recordó que la ley fija este derecho hasta los 21 años, o hasta los 28 en caso de estudios, lo que en este caso no se cumplía.

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