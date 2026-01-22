En esta nueva edición de "Cortar por Lozano" en Cooperativa, supimos la historia de tres jóvenes cóndores andinos, bautizados como Carmen, Auquinco y Farellón, que fueron liberados en la Región de Aysén para volver a volar por los cielos de la Patagonia. Este hito se realizó en el marco del "Proyecto Manco", una iniciativa colaborativa que involucra a la Fundación Rewilding Chile, Filantropía Cortés Solari y Aves Chile.

Las aves, que habían sido trasladadas en octubre desde la Región Metropolitana hasta el Parque Nacional Patagonia para su aclimatación, alzaron el vuelo ante la presencia de autoridades y vecinos de localidades como Chile Chico, Cochrane, Villa Cerro Castillo y Puerto Ingeniero Ibáñez. Eduardo Pavez, director del proyecto, destacó que tras la liberación comienza una importante etapa de monitoreo mediante transmisores satelitales y de radio para verificar su integración al ambiente natural.

