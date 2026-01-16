En el marco del Proyecto Manku, iniciativa de Fundación Rewilding Chile (FRC), Filantropía Cortes Solari (FCS) y Aves Chile (Unorch), tres nuevos cóndores fueron liberados en el Parque Nacional Patagonia, en la Región de Aysén, tras recibir cuidados especializados en el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces de Talagante.

Las aves, ejemplares jóvenes, tienen distintos orígenes: “Carmen” es una hembra nacida en cautiverio en 2023, “Auquinco” es un macho rescatado en el sector del mismo nombre en Lago Ranco, y “Farellón” es un macho rescatado en la cordillera de Santiago.

Los tres ejemplares, que portan en sus alas transmisores satelitales y de radio, con el fin de supervisar su adaptación gradual al medio natural y paralelamente recopilar información ecológica sobre la especie, tuvieron un proceso de aclimatación de tres meses antes de ser liberados en su ambiente natural, donde "desempeñan un papel clave en la naturaleza, son los carroñeros de Los Andes", recordó Cristián Saucedo, director del programa de Vida Silvestre de Rewilding Chile.

LEER ARTICULO COMPLETO