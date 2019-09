Único sospechoso de fatal atropello en Puerto Aysén seguirá en prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de Coyhaique mantuvo en prisión preventiva al único imputado por el fatal atropello de un estudiante universitario ocurrido la madrugada del 26 de julio en Puerto Aysén.

La defensa de Nicolás Farías intentó revertir la medida durante la audiencia de hoy en la que presentó siete nuevos testimonios que obtuvo a través de investigadores privados.

Dos de esos testimonios aseguraban que un vehículo distinto al de Farías había atropellado al joven universitario Sebastián Tocol, de 21 años.

Tras la audencia, que mantuvo en prisión a Farías, el fiscal Alex Olivero explicó que "el defensor pedía que quedara con medidas cautelares de menor intensidad, arresto domiciliario parcial, en atención a nuevos antecedentes invocados por él".

"Nos opusimos al igual que el querellante. Se revisaron los antecedentes y el tribunal los desestimó, estimó que no había mérito para revocarla y mantuvo la medida de prisión preventiva", destacó.

Obstrucción a la justicia

La Fiscalía notificó además la apertura de una investigación por obstrucción a la justicia a raíz de los testimonios que prestaron los testigos de la defensa.

Al respecto, el abogado de Farías, Fernando Acuña, señaló que "no quisiera pensar que con esto lo que se busca es amedrentar a las personas, la verdad es que los testigos han ratificados todas sus declaraciones".

La defensa también cuestionó que a dos días del término de la investigación aún no estén listos los informes de la investigación desarrollada por Carabineros.

"No me parece presentable que faltando dos días para el término de la investigación, la Siat de Carabineros no haya evacuado el informe de la investigación que inició hace dos meses atrás, tampoco parece presentable que Labocar haya hecho lo propio", agregó Acuña.

La Fiscalía anunció que solicitará la ampliación del plazo de detención. Además el ente persecutor informó que decidió abrir una segunda investigación contra Nicolas Farías, esta vez por el delito de simulación de contrato a raíz de la venta de propiedades del imputado a su padre, acción que desde el punto de vista del Ministerio Público buscaría evadir las responsabilidades que podrían derivar por el cuasidelito de homicidio de Sebastián Tocol.