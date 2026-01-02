Tópicos: País | Región de Coquimbo
Carabineros incauta 1,5 toneladas de marihuana en operativo carretero
Autor: Redacción Cooperativa
Este viernes, en la Región de Coquimbo, Carabineros realizó un decomiso de 1,5 toneladas de marihuana prensada que era trasladada para su venta en la zona central del país y se encontraba camuflada como fertilizante de uso agrícola.
El procedimiento se concretó durante un control carretero en la comuna de Los Vilos e incluyó la detención de un venezonalo de 37 años con situación migratoria irregular.