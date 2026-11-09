El exministro de Transportes Juan Carlos Muñoz valoró su inclusión entre los 100 líderes climáticos del mundo de la revista Time y dio cuenta de que el reconocimiento representa una reivindicación de su gestión durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric (2022-2026), particularmente tras la controversia por el proyecto del cable submarino chino.

"Estoy totalmente tranquilo de que, en la forma como trabajé durante los cuatro años que me tocó acompañar al Presidente Boric, hicimos siempre lo que correspondía, lo correcto", sostuvo en conversación con Lo Que Queda del Día, en Cooperativa.

Desde Turquía, el académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile afirmó que la distinción permite corroborar la seriedad del trabajo desarrollado por su administración en distintas áreas, incluyendo telecomunicaciones, electromovilidad y transporte marítimo.

"Esto me gusta porque viene a corroborar que aquí se trató de una administración extraordinariamente seria, efectiva, audaz y llevó adelante lo que había que hacer", señaló. Muñoz también puso énfasis en que los avances reconocidos por Time son resultado de políticas públicas que trascienden a los gobiernos de turno.

"Lo peor que podemos hacer es desprestigiar la Administración anterior, sino que más bien construir con lo que los anteriores hicieron", afirmó, destacando que Santiago pasó de tener 780 buses eléctricos cuando asumió el ministerio a contar con 4.400 al término de su gestión.

Finalmente, el exsecretario de Estado destacó la transformación de la imagen del transporte público capitalino, históricamente marcado por las críticas al Transantiago desde su implementación.

"Recordemos de dónde venimos, cuando era un sistema que partió en lo más bajo de la lista de preferencias y hoy día es motivo de orgullo. Es impresionante cómo dimos vuelta el partido", expresó.

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