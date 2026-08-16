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Tópicos: País | Región de Coquimbo

La Serena: Persecución terminó con incautación de más de un millón de pesos en jarabes de codeína

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El procedimiento comenzó cuando un conductor evadió una fiscalización y huyó por distintas calles de la ciudad, para posteriormente abandonar el vehículo.

Carabineros informó que el sujeto, que mantenía antecedentes por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, fue detenido.

La Serena: Persecución terminó con incautación de más de un millón de pesos en jarabes de codeína
 Carabineros Región de Coquimbo

Carabineros detalló que se trata de jarabes cuya venta requiere una receta médica sometida a control y que también son utilizados para su comercialización ilegal.
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Carabineros incautó más de un millón de pesos en jarabes de codeína tras una persecución en la ciudad de La Serena (Región de Coquimbo), que terminó con la detención de un hombre que intentó escapar de un control lanzándose al Río Elqui.

El procedimiento ocurrió cuando personal de la Primera Comisaría de la ciudad intentó fiscalizar el vehículo que conducía el sujeto.

El teniente coronel de Carabineros Eugenio Olea explicó que el imputado "evadió el control por diversas arterias de la ciudad, hasta que finalmente dejó el vehículo abandonado a un costado del estrecho del Río Elqui, donde finalmente se lanzó al cauce".

Mediante "un despliegue importante", los uniformados lograron aprehender al sujeto. Posteriormente, el personal registró el automóvil e incautó los medicamentos.

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El oficial detalló que se trata de "jarabes que se deben expender bajo receta médica sometida a control. Son utilizados por los traficantes para expenderlos de forma ilegal".

Según informó Carabineros, el detenido registra antecedentes policiales, entre ellos por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

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