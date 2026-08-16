La Serena: Persecución terminó con incautación de más de un millón de pesos en jarabes de codeína
El procedimiento comenzó cuando un conductor evadió una fiscalización y huyó por distintas calles de la ciudad, para posteriormente abandonar el vehículo.
Carabineros informó que el sujeto, que mantenía antecedentes por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, fue detenido.
Carabineros detalló que se trata de jarabes cuya venta requiere una receta médica sometida a control y que también son utilizados para su comercialización ilegal.