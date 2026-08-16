La Serena: Persecución terminó con incautación de más de un millón de pesos en jarabes de codeína

Carabineros incautó más de un millón de pesos en jarabes de codeína tras una persecución en la ciudad de La Serena (Región de Coquimbo), que terminó con la detención de un hombre que intentó escapar de un control lanzándose al Río Elqui.

El procedimiento ocurrió cuando personal de la Primera Comisaría de la ciudad intentó fiscalizar el vehículo que conducía el sujeto.

El teniente coronel de Carabineros Eugenio Olea explicó que el imputado "evadió el control por diversas arterias de la ciudad, hasta que finalmente dejó el vehículo abandonado a un costado del estrecho del Río Elqui, donde finalmente se lanzó al cauce".

Mediante "un despliegue importante", los uniformados lograron aprehender al sujeto. Posteriormente, el personal registró el automóvil e incautó los medicamentos.

El oficial detalló que se trata de "jarabes que se deben expender bajo receta médica sometida a control. Son utilizados por los traficantes para expenderlos de forma ilegal".

Según informó Carabineros, el detenido registra antecedentes policiales, entre ellos por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.