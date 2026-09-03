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Tópicos: País | Región de Coquimbo

Motoqueros se pasearon, ilegales y prepotentes, por zona de anidación de aves

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ocurrió en La Serena y provocó indignación tanto por la absurda acción en sí, como por la reacción de los personajes al ser confrontados.

Motoqueros se pasearon, ilegales y prepotentes, por zona de anidación de aves

"Estamos buscando a los responsables. Ya los tenemos identificados", señaló el municipio.

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Indignación provocó el ingreso de un grupo de cuatro motociclistas al sector del humedal del Río Elqui en La Serena, un área de alto valor ambiental que en esta época del año es utilizada como zona de nidificación por especies amenazadas, entre ellas el pilpilén.

Los sujetos fueron registrados en video mientras circulaban con sus motocicletas por el sector costero. El hecho generó la reacción de ambientalistas de la zona, quienes los confrontaron y repudiaron la acción debido al riesgo que representaba para las aves que anidan directamente sobre la arena.

La reacción de los personajes, en lugar de admitir su error, fue de prepotencia y amenaza. 

"Estamos buscando a los responsables. Ya los tenemos identificados", dijo la alcaldesa subrogante de La Serena, Daniela Norambuena.

"Tenemos los documentos donde oficiamos formalmente a la Capitanía de Puerto, que también tiene que  resguardar las costas, y tenemos además el parte de Carabineros", explicó la jefa comunal (s).

El ingreso de vehículos motorizados a sectores de playa y borde costero está prohibido y sujeto a fiscalizaciones por parte de la Armada.

Los cuatro protagonistas de este caso arriesgan multas y otras sanciones.

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