La exjefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Coquimbo quedó con arresto domiciliario total tras el pago de una fianza de ocho millones de pesos, en medio de la tercera jornada de formalización de los imputados en el denominado caso Pirata Gate.

La resolución se conoció este viernes en el Juzgado de Garantía de Coquimbo, donde inicialmente se había solicitado prisión preventiva para la exfuncionaria.

Durante la jornada anterior, otros ocho imputados quedaron con distintas medidas de arresto domiciliario, entre ellos el vocalista de Los Viking's 5, Pedro Barraza, quien quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

La investigación, que abarca presuntas irregularidades cometidas durante la administración municipal entre 2016 y 2021, apunta a un perjuicio fiscal de al menos 632 millones de pesos, según los antecedentes presentados por el Ministerio Público.

A los imputados se les atribuye participación en el delito de fraude al fisco, mientras que Pereira también es investigado por presunta negociación incompatible, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Tras un receso, el tribunal retomó la audiencia para discutir las medidas cautelares del exalcalde Marcelo Pereira y del exadministrador municipal Patricio Reyes, quienes permanecían a la espera de una resolución.