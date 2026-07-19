Surfistas llegaron a practicar deporte al Faro de La Serena

Alrededor de 30 surfistas llegaron al sector del Faro de La Serena, Región de Coquimbo, para practicar el deporte, lo que obligó el despliegue de personal de Carabineros y la Armada, quienes lograron sacarlos del mar.

"Entendemos que estas son condiciones propicias para ese tipo de deporte, pero no es el momento para hacer este tipo de actividad, considerando la situación que estamos viviendo en la jurisdicción y prácticamente en todo el centro de Chile", explicó Daniel Sarzosa, capitán de Puerto de Coquimbo.

La autoridad apuntó que los "bañistas imprudentes" están expuestos a multas si es que en algún momento requieran la activación de un algún sistema de emergencia. En esa línea, aseveró que "nuestra función es resguardar la vida de las personas, sobre todo en estos momentos".