Tras años de sequía: Cinco embalses de Coquimbo alcanzaron su capacidad máxima

Las lluvias de este año permitieron que más de la mitad de los embalses de la Región de Coquimbo alcanzara su máxima capacidad, tras más de una década marcada por la sequía.

Según informó Meganoticias, el seremi vocero de Gobierno de Coquimbo, Darwin Cortés, confirmó que "de los nueve embalses que tenemos en la Región de Coquimbo, cinco ya están en 100% de su capacidad".

Actualmente, la región acumula 729 millones de metros cúbicos de agua almacenada. Entre los recintos que registran una recuperación se encuentra el embalse Recoleta, en la provincia de Limarí, que superó su capacidad máxima de 100 millones de metros cúbicos y comenzó a rebalsar.

La situación contrasta con los años de mayor escasez hídrica, cuando el embalse Puclaro, en el valle del Elqui, llegó a registrar un 5% de su capacidad.

"Nosotros vivimos una sequía extensa, larga, 13 o 15 años, donde los momentos más complejos fueron el 2022, el 2024", recordó Cortés.

Respecto del impacto de esta recuperación, la autoridad destacó que el volumen de agua disponible "significa tener asegurado el riego para unas dos, tres temporadas", lo que permitiría dar mayor estabilidad a la actividad agrícola de la región.

Pese al aumento de las reservas, el seremi llamó al uso responsable del agua y advirtió que las lluvias no significan que los problemas de escasez hídrica estén superados.