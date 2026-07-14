La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) activó una alarma para las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana ante un sistema frontal que dejará hasta 180 milímetros de agua esta semana.

El fenómeno es calificado como extremo, ya que en zonas como Coquimbo se espera que caiga el doble de la lluvia de un año normal en solo cuatro días, mientras que en Santiago se registraría la mitad del promedio anual de precipitaciones en el mismo periodo.

“Tenemos la emisión de una alarma meteorológica, que es nuestro nivel máximo de alertamiento, que está vigente entre las regiones de Coquimbo y Metropolitana(...) Esto es porque desde el día jueves hasta el domingo va a precipitar en torno a 180 milímetros en la región de Coquimbo, hasta 160 en la región de Valparaíso y hasta 150 en la Región Metropolitana”, detalló en Cooperativa Elio Bruford, de la DMC.

La situación en el norte chico es especialmente preocupante. El pronóstico indica que en solo cuatro días caerá más agua de la que normalmente se registra en doce meses.

Este fenómeno no será un evento aislado de corta duración, sino una serie de pulsos que afectarán gran parte del territorio nacional.

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