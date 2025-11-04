Aeropuerto de La Araucanía se encuentra en alerta tras amenaza de explosión

El Aeropuerto de La Araucanía, ubicado en la comuna de Freire, se encuentra en "alerta naranja" tras el hallazgo de un lienzo en el que se amenazaba con hacer explotar el recinto, a modo de presionar por la aprobación de una ley que beneficia a comunidades mapuche de la zona.

"El aeropuerto tiene una alerta naranja", informó Israel Campusano, encargado regional de seguridad, quien detalló que el ese terminal aéreo "siempre ha tenido un estado de alerta superior a los demás aeropuertos del país y nosotros, como autoridades, pedimos que ojalá subieran esta alerta, porque, siendo honestos, es mejor para nosotros en materia de seguridad, pero su aplicación responde a protocolos técnicos de la Dirección General de Aeronáutica Civil".

La autoría del lienzo fue firmado por un grupo con las siglas W.A.R., que nunca había aparecido, generando inmediatas reacciones desde diversos sectores. El mundo agrícola, en particular, hizo un llamado al Gobierno a intensificar el resguardo que actualmente está a cargo de militares y Carabineros en el terminal aéreo, buscando reforzar la seguridad ante la amenaza.