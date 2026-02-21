Alerta roja para comunas del Biobío y La Araucanía por incendios forestales

Por avance de incendio forestal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó este sábado alerta roja para las comunas de Angol y Ercilla, ambas en la Región de La Araucanía.

Según se detalló, la emergencia, denominada "Santa Alicia", lleva al menos 18 hectáreas destruidas.

En la zona ya trabajan los cuerpos de bomberos de Angol y Ercilla, además de diversos equipos y máquinas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf): dos brigadas, dos técnicos, cuatro aviones cisterna, un helicóptero, dos skidder y un camión cisterna.

Con esta declaración de alerta roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

Situación en el Biobío y Maule

El Senapred también declaró alerta roja para la comuna de Antuco, en la Región del Biobío, por incendio forestal.

El siniestro, denominado "564 Reserva Ñuble VIII", afecta a 0,01 hectáreas.

Otro de los puntos más complejos es el registrado en la comuna de Linares, en la Región del Maule.

Este siniestro, de acuerdo con los datos de las autoridades, ha arrasado con más de 650 hectáreas, afectando principalmente el sector del Cajón del Pejerrey y exigiendo un vasto despliegue de recursos terrestres y aéreos para su control.

La delegada presidencial subrogante del Maule, Aly Valderrama, afirmó que "se ha desplegado una estrategia que ha sido bastante efectiva, porque no ha aumentado la cantidad de hectáreas que están combustibles, es decir, tenemos esa cifra estancada hace varios días y eso es producto de que se logró construir líneas de protección que evitasen el avance del fuego".

La autoridad destacó el trabajo de "80 brigadistas en el hogar, cinco brigadas, todas ellas especializadas, más el apoyo de aeronaves que ha permitido controlar en esos sectores tan complejos".

Valderrama explicó también que se debe "tener presente que se trata de un incendio de alta cordillera que se originó por la caída de un rayo, por lo tanto, la geografía, el sustento que tiene la ladera es muy compleja, y por eso es por lo que fue también una situación de una toma de decisiones en el momento".