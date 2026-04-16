Búsqueda de turista argentino en volcán Llaima sigue sin resultados

La búsqueda de un turista argentino extraviado en el volcán Volcán Llaima continúa sin resultados positivos, pese a los operativos desplegados por equipos especializados de Carabineros.

Las diligencias se iniciaron durante la noche del miércoles con personal del GOPE, sin lograr dar con el paradero del afectado. Durante la mañana de este jueves, los trabajos se retomaron con la participación de Carabineros de frontera y unidades de rescate.

No obstante, el operativo debió ser suspendido temporalmente debido a la presencia de viento blanco en el sector, condición que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo para los equipos en terreno. Desde la institución policial indicaron que las labores se reanudarán una vez que mejoren las condiciones climáticas.