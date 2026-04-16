Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Búsqueda de turista argentino en volcán Llaima sigue sin resultados

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La búsqueda de un turista argentino extraviado en el volcán Volcán Llaima continúa sin resultados positivos, pese a los operativos desplegados por equipos especializados de Carabineros.

Las diligencias se iniciaron durante la noche del miércoles con personal del GOPE, sin lograr dar con el paradero del afectado. Durante la mañana de este jueves, los trabajos se retomaron con la participación de Carabineros de frontera y unidades de rescate.

No obstante, el operativo debió ser suspendido temporalmente debido a la presencia de viento blanco en el sector, condición que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo para los equipos en terreno. Desde la institución policial indicaron que las labores se reanudarán una vez que mejoren las condiciones climáticas.

Síguenos en Google News
Las + leídas