Carabineros enfrentaron disparos y cortes de ruta al recuperar vehículos en Ercilla

Personal de Carabineros fue atacado con armas de fuego mientras realizaba labores de recuperación de vehículos sustraídos en la zona rural de la comuna de Ercilla, en la Región de La Araucanía.

El procedimiento se dividió en dos etapas en distintos puntos de la zona rural. El despliegue permitió dar con el paradero de tres vehículos que mantenían encargos vigentes por robo, uno de los cuales había sido sustraído recientemente mediante un asalto a mano armada.

"Al momento de la recuperación de los vehículos, se registraron cortes de rutas y disparos a distancia contra el personal policial, lo que provocó daños por impacto balístico en uno de los blindados COP (de Control de Orden Público). El operativo contó con resguardo y monitoreo aéreo mediante drones, no registrándose carabineros lesionados", relató el mayor Cristóbal Rivera.

La operación fue ejecutada por equipos especializados de la Zona COP e Intervención Sur, que primero ubicaron en la ruta CH-182 una camioneta Ford Ranger XLT con encargo por robo con intimidación.

Posteriormente, en la ruta R-400, hallaron otras dos camionetas con encargo vigente: una ZX Admiral y una Nissan Terrano.

Sin detenidos tras despliegue táctico

A pesar del uso de tecnología de punta, incluyendo drones y equipos tácticos terrestres para asegurar el perímetro, los atacantes lograron huir aprovechando las condiciones del terreno.

Todos los antecedentes del caso, así como los vehículos recuperados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones y dar con el paradero de los responsables tanto del robo original como del ataque armado a los funcionarios.