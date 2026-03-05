Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.4°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Carabineros enfrentaron disparos y cortes de ruta al recuperar vehículos en Ercilla

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Pese a la intensidad del ataque, no se registraron funcionarios lesionados.

Aunque el monitoreo aéreo con drones fue clave para recuperar los vehículos, no logró impedir la fuga de los atacantes.

Carabineros enfrentaron disparos y cortes de ruta al recuperar vehículos en Ercilla
 Cedida

Durante el procedimiento, un vehículo COP blindado resultó con impactos de bala.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Personal de Carabineros fue atacado con armas de fuego mientras realizaba labores de recuperación de vehículos sustraídos en la zona rural de la comuna de Ercilla, en la Región de La Araucanía.

El procedimiento se dividió en dos etapas en distintos puntos de la zona rural. El despliegue permitió dar con el paradero de tres vehículos que mantenían encargos vigentes por robo, uno de los cuales había sido sustraído recientemente mediante un asalto a mano armada.

"Al momento de la recuperación de los vehículos, se registraron cortes de rutas y disparos a distancia contra el personal policial, lo que provocó daños por impacto balístico en uno de los blindados COP (de Control de Orden Público). El operativo contó con resguardo y monitoreo aéreo mediante drones, no registrándose carabineros lesionados", relató el mayor Cristóbal Rivera.

La operación fue ejecutada por equipos especializados de la Zona COP e Intervención Sur, que primero ubicaron en la ruta CH-182 una camioneta Ford Ranger XLT con encargo por robo con intimidación.

Posteriormente, en la ruta R-400, hallaron otras dos camionetas con encargo vigente: una ZX Admiral y una Nissan Terrano.

Sin detenidos tras despliegue táctico

A pesar del uso de tecnología de punta, incluyendo drones y equipos tácticos terrestres para asegurar el perímetro, los atacantes lograron huir aprovechando las condiciones del terreno.

Todos los antecedentes del caso, así como los vehículos recuperados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones y dar con el paradero de los responsables tanto del robo original como del ataque armado a los funcionarios.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada