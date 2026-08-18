Caso convenios: GORE Araucanía denunció a la U. Autónoma por irregularidades en 21 mil millones

El gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, denunció a la Universidad Autónoma por presuntos delitos económicos involucrados en 10 convenios suscritos por su antecesor, Luciano Rivas (Evópoli), por un total de 21 mil 804 millones de pesos.

La acción legal apareció luego que, a pedido del actual gobernador, la Contraloría Regional fiscalizara los convenios ejecutados, cuyo monto constituyó más de la mitad del dinero total -40.602 millones de pesos- que el GORE anterior transfirió a instituciones de educación superior.

"La Contraloría Regional de La Araucanía emitió su informe final respecto de los convenios suscritos entre el Gobierno Regional y la Universidad Autónoma de Chile entre los años 2022 y 2023. Ese informe constató graves irregularidades en la administración de recursos públicos en el marco de transferencias por más de 21 mil millones de pesos", explicó Saffirio.

"La gravedad de esos hechos llevó a la propia Contraloría a remitir los antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Servicio de Impuestos Internos (SII)", afirmó.

El informe contralor detectó proyectos catalogados como ejecutados y "rendidos" que nunca se materializaron, con actas de supervisión en terreno e informes finales firmados incluidos; 73 facturas rendidas y luego anuladas con notas de crédito por 127,5 millones de pesos; e iniciativas millonarias cuyo ciclo completo de aprobación se tramitó en menos de seis horas.

Además, calculó 134,1 millones de pesos en saldos no rendidos que Rivas, su círculo directivo y el vicerrector de la sede de la universidad en Temuco, Emilio Guerra Bugueño, acordaron dar por gestionados con el solo encargo a una empresa de cobranza, "independiente del resultado concreto" de las diligencias, constató Contraloría.

Tras recibir el informe el 4 de agosto, Saffirio instruyó dos sumarios administrativos e ingresó la mentada denuncia ante el fiscal regional subrogante, César Schibar, por fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos.