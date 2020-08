Celestino Córdova dio a conocer esta noche una declaración pública, tras el acuerdo con el Gobierno para deponer su huelga de hambre de 107 días y descartar el inicio de una huelga seca. "He aportado una vez más a la lucha del pueblo nación mapuche desde mi condición de machi y de preso político mapuche. Los avances no son satisfactorios en su totalidad, pero he asumido esta huelga de hambre con dignidad", dijo Córdova, que señaló haber llegado a los 65 kilos de peso y haber tomado la decisión a pedido de su familia y sus más cercanos. "La lucha no ha parado: ni de los presos políticos mapuche y no mapuche, ni del pueblo nación mapuche. Si no se da cumplimiento a cabalidad de los acuerdos alcanzados con el Estado de Chile y el Gobierno de turno, el machi no descarta una nueva movilización", advirtió Cristina Romo, una de sus voceras, quien leyó el comunicado frente a los medios de prensa.

