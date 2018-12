Chadwick fue interrogado en La Moneda por el caso Catrillanca

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, declaró en el marco de la investigación por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Hasta el palacio de La Moneda llegaron los fiscales Cristián Paredes y Roberto Garrido quienes interrogaron al ministro quien cumplía funciones de vicepresidente al momento del crimen del comunero mientras Sebastián Piñera se encontraba de gira por Asia.

EN LA MONEDA. A esta hora declara el ministro del Interior Andrés Chadwick, por la investigación en el caso Catrillanca. Responde las preguntas del Fiscal Paredes. @Cooperativa — @patoandrader (@patoandrader) December 12, 2018

"Es lo que corresponde"

El ministro confirmó que prestó "declaración como testigo ante los fiscales de La Araucanía que llevan la causa de la muerte de Camilo Catrillanca".

"He sido citado por la Fiscalía para prestar declaración como testigo y poderles poner en conocimiento todos los antecedentes que yo he tenido a mi vista como ministro del Interior y que son de público conocimiento. Ha sido una declaración que habrá durado 30 a 45 minutos, y que la hice aquí, en mi oficina del Ministerio del Interior", detalló.

Respecto al contenido de la declaración, Chadwick manifestó que "no puedo dar cuenta, y me lo pidieron los fiscales expresamente, del contenido de la declaración porque está en etapa de investigación, pero fueron en manera general consultas sobre hechos que son de público conocimiento".

"Los he traspasado íntegramente al fiscal a través de las consultas y preguntas que ellos me hicieron. Pero no puedo dar cuenta de ello, es lo que corresponde, dar y prestar mi colaboración en la causa y dar mi declaración como testigo, eso es mi deber y así lo he cumplido y ha sido en mi oficina y ha sido muy breve", agregó.

El pasado lunes declaró también el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, enfocado en la arista de obstrucción a la justicia en el caso.

Fiscales han tomado cerca de 60 declaraciones

Los fiscales Paredes y Garrido vuelven este mismo miércoles a Temuco luego de estar tres días "realizando múltiples diligencias en la capital".

Según detalló el persecutor Cristián Paredes, fue "concretamente la toma de declaraciones a testigos que en el marco de la investigación en relación al homicidio de Camilo Catrillanca y la obstrucción a la investigación, nos parecían relevantes para dar curso progresivo a la misma causa".

Además, detalló que "la investigación y particularmente las diligencias que se están realizando aproximadamente hace una semana y media, reviste el carácter de reservada. Lo que sí puedo informar es que a esta fecha ya se han tomado, en el marco de la investigación, prácticamente 60 declaraciones".