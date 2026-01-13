Collipulli continúa en alerta roja por incendio forestal

Durante esta jornada continúan las emergencias forestales en la Región de La Araucanía, específicamente en las comunas de Traiguén y Collipulli.

Ambas localidades fueron declaradas en alerta roja, sin embargo, con el transcurso del día, la situación en Traiguén permitió rebajar la medida a alerta amarilla.

En el caso de Collipulli, la alerta roja se mantiene debido a un incendio forestal activo en el sector de San Andrés, el cual representa una amenaza para viviendas cercanas, aunque hasta ahora no se han reportado daños.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que en el lugar trabajan brigadas terrestres de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y personal de Bomberos, con apoyo de aeronaves para el combate del fuego.