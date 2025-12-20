Decomisan media tonelada de mercadería de comercio ambulante en Temuco

Un operativo de fiscalización al comercio ambulante ilegal, liderado por inspectores de la Municipalidad de Temuco, permitió el decomiso de media tonelada de mercadería comercializada sin autorización.

El procedimiento se realizó en pleno centro de la capital regional de La Araucanía, en la intersección de calles Manuel Bulnes con Manuel Montt, donde grupos de vendedores reaccionaron de manera violenta para impedir la incautación de productos.

Dado lo anterior, un hombre venezolano, con situación migratoria irregular en el país, resultó detenido por agresión a los funcionarios municipales.