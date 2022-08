Detención de Llaitul generó reacciones en todos los sectores políticos

Parlamentarios de la oposición y el oficialismo se refirieron a la detención del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, hecha efectiva por la PDI esta jornada en la comuna de Cañete, en la Región del Biobío.

La noticia se conoció justo en momentos en que dirigentes de los partidos políticos de ambos sectores se encontraban reunidos con la ministra Izkia Siches en La Moneda, para coordinar medidas de cara al plebiscito.

"El señor Llaitul debió haber estado preso hace más de dos años", comentó, a la salida de la cita, el presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards.

"Serán los tribunales los que tendrán que pronunciarse sobre el mérito (de las acusaciones)", indicó el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona.

El secretario general del PS, Camilo Escalona, llamó a "no sacar ventajas políticas chicas" de este procedimiento policial, que surgió -resaltó- del Poder Judicial: "Sería absurdo que tratáramos de buscarle un resultado (un efecto determinado) para el 4 de septiembre".

"Valoro y felicito el trabajo de la Fiscalía y las policías por lograr la detención de Héctor Llaitul", dijo la senadora independiente de Temuco, Carmen Gloria Aravena (Evópoli), apuntando que la detención del líder de la CAM "reafirma lo importante que hubiese sido, en esta circunstancia, haber promulgado la ley de infraestructura crítica que rechazó la Cámara de Diputados".

En tanto, el diputado UDI por La Araucanía Henry Leal aseguró que el arresto de Llaitul "pilló al Gobierno por sorpresa". Esto, luego de que la ministra del Interior, Izkia Siches, consultada sobre si La Moneda pediría prisión preventiva para el líder de la CAM, se limitara a asegurar que "vamos a solicitar las medidas cautelares acorde a los delitos que sean analizados por los equipos jurídicos".

"Al Gobierno no le interesa este tema y fue sorprendido. Lamentamos que no actúe con firmeza y que la ministra no haya dicho que van a pedir la prisión preventiva de esta persona. Eso es actuar sin convicciones, porque no están preocupados del tema, porque están preocupados sólo por el plebiscito del 4 de septiembre", apuntó Leal.

GREMIOS DESTACARON LABOR DE FISCALÍA

El presidente de la Corporación Chilena de la Madera, Juan José Ugarte, destacó que "Fiscalías y policías han hecho la pega" y manifestó que, en ese contexto, "ahora los tribunales deben actuar". "La justicia tarda pero llega", señaló.

René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, dijo que espera "que las pruebas que la Fiscalía reunió en esta causa sean suficientes para que hoy día el Estado de derecho funcione en la macrozona sur".

CNTC REITERÓ EN EXTENSIÓN DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LOS RÍOS Y EN EL NORTE

Desde la Confederacion Nacional del Transporte de Carga, su presidente, Sergio Pérez, destacó el hecho en relación con "el necesario propósito de desarticular al crimen organizado en esa parte del país".

"Insistimos en que sería muy tranquilizador que el Gobierno también extienda el Estado de excepción a Los Ríos y las regiones del norte afectadas gravemente por la violencia", ya que "es responsabilidad del Ejecutivo garantizar la seguridad y el abastecimiento del país", señaló.