Detuvieron a ciudadano chino por intentar sobornar a Carabineros: Ofreció $100 mil

Un hombre de nacionalidad china fue detenido en Puerto Saavedra, en la Región de La Araucanía, luego de intentar sobornar a funcionarios de Carabineros con 100 mil pesos durante una fiscalización a un local de juegos de azar que funcionaba sin los permisos correspondientes.

El procedimiento se inició cuando personal policial llegó al lugar, administrado por el hombre extranjero de 51 años, y detectó que operaba sin patente comercial ni autorización municipal, lo que provocó la intervención de las autoridades.

Al ser informado de las irregularidades, el hombre ofreció dinero a los funcionarios para intentar resolver el problema, ante lo cual uno de los carabineros le advirtió: "A Carabineros no se le soborna".

Acto seguido, el policía procedió a detenerlo y le comunicó el motivo de su arresto: "Usted está detenido por sobornar a Carabineros", mientras el sujeto manifestaba su desacuerdo con la medida.

Tras su detención, el hombre fue trasladado hasta la Tenencia de Carabineros de Puerto Saavedra, mientras que los antecedentes del caso quedaron a disposición de la Fiscalía, a la espera de las instrucciones del fiscal de flagrancia.

Respecto de su situación migratoria, el ciudadano chino figura como autodenunciado y mantiene la obligación de firmar mensualmente ante la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de su situación de permanencia en Chile.