Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago24.2°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Detuvieron a ciudadano chino por intentar sobornar a Carabineros: Ofreció $100 mil

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El sujeto administraba un local de juegos de azar que funcionaba sin los permisos correspondientes.

Detuvieron a ciudadano chino por intentar sobornar a Carabineros: Ofreció $100 mil
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre de nacionalidad china fue detenido en Puerto Saavedra, en la Región de La Araucanía, luego de intentar sobornar a funcionarios de Carabineros con 100 mil pesos durante una fiscalización a un local de juegos de azar que funcionaba sin los permisos correspondientes.

El procedimiento se inició cuando personal policial llegó al lugar, administrado por el hombre extranjero de 51 años, y detectó que operaba sin patente comercial ni autorización municipal, lo que provocó la intervención de las autoridades.

Al ser informado de las irregularidades, el hombre ofreció dinero a los funcionarios para intentar resolver el problema, ante lo cual uno de los carabineros le advirtió: "A Carabineros no se le soborna".

Acto seguido, el policía procedió a detenerlo y le comunicó el motivo de su arresto: "Usted está detenido por sobornar a Carabineros", mientras el sujeto manifestaba su desacuerdo con la medida.

Tras su detención, el hombre fue trasladado hasta la Tenencia de Carabineros de Puerto Saavedra, mientras que los antecedentes del caso quedaron a disposición de la Fiscalía, a la espera de las instrucciones del fiscal de flagrancia.

Respecto de su situación migratoria, el ciudadano chino figura como autodenunciado y mantiene la obligación de firmar mensualmente ante la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de su situación de permanencia en Chile.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada