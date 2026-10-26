Detuvieron a dos adolescentes vinculados a banda que robaba autos en Temuco

Carabineros detuvo este lunes a dos adolescentes implicados en el robo de un automóvil en la localidad de Labranza, hecho que coincide con las recientes cifras de las autoridades sobre un alza sostenida en la sustracción de vehículos en la comuna de Temuco.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los jóvenes aprehendidos -uno de los cuales tiene 16 años- estarían integrados a una banda delictual especializada en coordinar y ejecutar asaltos dirigidos contra automovilistas de la capital de La Araucanía.

Las diligencias investigativas continúan bajo la dirección de la policía uniformada con el propósito de determinar la vinculación de los detenidos con otros ilícitos de similar modus operandi ocurridos recientemente en la comuna.