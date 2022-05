El diputado RN Miguel Mellado condenó el atentado "terrorista" que afectó este martes a tres trabajadores forestales en la comuna de Capitán Pastene, uno de los cuales -Segundo Catril, de 66 años-, recibió un disparo en la cabeza que lo mantiene internado grave en el Hospital de Temuco. El parlamentario afirmó que en la Macrozona Sur los "terroristas" están atacando a "chilenos de distinto origen", como demuestra este caso, en que hombres, "sin tener arte ni parte (en el conflicto), solamente por llevar el pan a su casa, fueron baleados". El parlamentario señaló a Cooperativa Regiones que el "estado de excepción descafeinado" del Gobierno "no sirve"; afirmó que los militares "no se ven siempre" en las rutas y parecen incluso tener "horario de oficina". A su juicio, "un estado de sitio sería importante, de acuerdo a las circunstancias. El estado de excepción, como está ahora, no sirve absolutamente de nada, porque los terroristas se pasean como Pedro por su casa", remarcó. Mellado agregó que RN ya se presentó su anunciada querella contra Héctor Llaitul e indicó que la próxima semana habrá una sesión especial en el Congreso, con la intención -de parte de la derecha- de declarar a la CAM una "organización ilícita terrorista".

