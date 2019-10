El "kaiser del perro muerto" se irá de Chile condenado por 10 estafas

En un procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía de Pucón condenó este miércoles a Fischer Heinz Thorsten a la pena de 61 días de presidio, en calidad de autor consumado de 10 delitos de estafa; ilícitos perpetrados en Temuco y en la ciudad lacustre entre los meses de julio y agosto del presente año.

La Fiscalía acusaba al turista alemán -que se hizo famoso en Chile como "el rey" o "el kaiser del perro muerto"- de haber utilizado, entre el 15 de julio y el 17 de agosto en 10 ocasiones servicios de hospedaje, hotelería y alimentación sin pagar por ellos.

Fueron tres hostales y tres restoranes de Pucón, y cuatro restoranes de Temuco, a los que causó un perjuicio total de 916 mil 879 pesos, bajo la excusa engañosa de problemas con sus tarjetas de crédito.

AHORA: Juzgado de Garantía de Pucón condena a 61 días de presidio a Fischer Heinz Thorsten por estafa reiterada en Temuco. pic.twitter.com/9VDNjOFU1u — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 16 de octubre de 2019

"El imputado conocido por haber realizado esta estafa reiterada conocida coloquialmente como 'perro muerto' aceptó su responsabilidad en los hechos y fue condenado por el juez de garantía a una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo más el pago de una multa, pena que fue determinada como cumplida por el tiempo que estuvo privado de libertad", explicó el fiscal Jorge Calderara.

En efecto, atendiendo los 63 días que el sentenciado estuvo en prisión preventiva, el tribunal dio por cumplidas la pena y una multa de 3/4 de UTM que impuso, y ordenó el levantamiento inmediato de la medida cautelar que pesaba sobre el imputado.

La defensa dijo que si el alemán hubiera sido chileno, no habría ido preso. (Foto: Cedida)

Esto "habilita desde ya a los organismos administrativos para comenzar el proceso de expulsión del territorio nacional de este ciudadano, toda vez que ya su pena está completamente cumplida en nuestro país", comentó el fiscal Calderara, aludiendo a la orden definida en agosto por el Gobierno.

En una audiencia realizada durante esta jornada, el magistrado José Luis Maureira tradujo al inglés los cargos que se le imputaban a Fischer Heinz Thorsten, quien los reconoció íntegramente, admitiendo su responsabilidad y autoría en los 10 delitos.

"Estamos contentos por haber terminado con esta situación. Nosotros creemos que, en la condición de migrante, (reconocer su responsabilidad) era la decisión más práctica... Creemos que en el caso de (haber sido) un chileno, él no habría pasado por la cárcel durante el periodo de investigación de estas causas", dijo tras la audiencia el defensor público Rigoberto Ortiz.

El abogado dijo que, de momento, antes de ejecutarse la expulsion, Heinz queda en "situación de libertad absoluta para circular por el país; no tiene que darle explicaciones a nadie de lo que vaya a hacer o no hacer".

No obstante, como al momento de entrar a prisión preventiva "todavía no tenía un domicilio fijo, se le informaron las redes que generó la Defensoría para que, si está en una situación de vulnerabilidad, pueda recurrir a una de ellas. (Las alternativas) son múltiples: el Hogar de Cristo, redes asistenciales del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social, y una serie de instituciones no gubernamentales a las que puede recurrir", comentó Ortiz.