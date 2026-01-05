Síguenos:
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Encapuchados asaltaron a trabajador forestal en Angol

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Un grupo de sujetos encapuchados robó la camioneta de un trabajador en la comuna de Angol, en la Región de La Araucanía, vehículo que fue encontrado posteriormente en una zona rural.

Según explicó el comisario Patricio Ibáñez, "se produjo un robo en dependencias de Forestal Cerda, en el sector de la comuna de Angol, donde dos sujetos, provistos de armas de fuego y con sus rostros cubiertos, intimidaron a un trabajador que se encontraba en ese minuto en el lugar, a quien le sustrajeron una camioneta. Luego de un exhaustivo rastreo y recorridos por la zona, se dio con el paradero de esta camioneta, la cual estaba en una zona boscosa de difícil acceso en el sector El Morro, en la comuna de Los Sauces".

Hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero de los sujetos involucrados.

