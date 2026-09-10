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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Experto y volcán Villarrica: hay una "reactivación atípica"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Desde el pasado 4 de septiembre, se elevó la alerta técnica sobre el macizo de verde a amarilla.

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El pasado 4 de septiembre, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) elevó la alerta técnica volcánica del Villarrica de verde a amarilla, tras analizar los datos de la red nacional de vigilancia.

Desde agosto se ha podido apreciar un incremento paulatino en la emisión de gases, tremor continuo y eyección de piroclastos; motivando además una alerta temprana preventiva para las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue en La Araucanía; y para Panguipulli en Los Ríos.

El diagnóstico técnico, explica el doctor en Geología Daniel Basualto, sustenta que la columna de magma y el lago de lava se encuentran ascendiendo hacia niveles más superficiales.

El investigador de la Universidad de La Frontera (UFRO) indica que "en un volcán de conducto abierto como el Villarrica, el tremor constante indica que el proceso que genera la señal permanece activo dentro del conducto".

No obstante, enfatiza que "con el nivel actual de actividad, limitado al entorno del cráter, no se observan las condiciones necesarias para generar lahares significativos" que pudieran derretir la cubierta glacial del volcán; pero de igual forma consideró que sí hay una "reactivación atípica tras un periodo de silencio", pues permaneció casi dos años con el lago de lava fuera de vista y sin incandescencia.

"Una alerta preventiva no debe considerarse fallida si finalmente no ocurre una erupción: su objetivo es reducir la exposición y proteger a la población", agregó.

En diciembre de 2025, la Contraloría General de la República hizo reparos al Sernageomin, aduciendo un "débil" monitoreo del volcán Villarrica y una gestión de riesgos con deficiencias.

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