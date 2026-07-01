Fuertes vientos y cortes de luz afectan a La Araucanía

La Región de la Araucanía enfrenta una compleja jornada meteorológica debido a un sistema frontal caracterizado por fuertes vientos, lo que ha obligado a las autoridades a decretar Alerta Amarilla en diversas comunas.

A pesar de la presencia de sol en algunos puntos, las zonas precordilleranas de las provincias de Cautín y Malleco reportan graves daños en infraestructura y servicios básicos.

Lonquimay: Nieve y cortes masivos de energía

Una de las zonas más golpeadas es Lonquimay, donde la combinación de nieve acumulada y el denominado "viento puelche" ha dejado a miles de personas aisladas de la red eléctrica. Los sectores rurales son los más perjudicados por esta interrupción del suministro.

El alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez, realizó un balance informando que "tenemos vientos bastante fuertes, viento puelche. Además, el corte de energía eléctrica a más de 4.300 familias sin suministro eléctrico por la línea de transmisión de propiedad de la CGE, pero se está trabajando en conjunto con Frontel para poder recuperar el suministro de estos, de los habitantes de nuestra comuna".

"Vamos a seguir informando, estamos también desplegados en terreno con los equipos de emergencia para ver cualquier tipo de situación anómala o que tengamos que informar a las autoridades regionales o nacionales", añadió.

Estragos en la zona lacustre y monitoreo regional

El fenómeno no solo ha afectado a la cordillera. En las comunas de Pucón y Villarrica se han reportado caídas de árboles sobre viviendas, sin que se registren personas lesionadas hasta el momento. Los comités de emergencia locales ya se encuentran operativos en las 32 comunas de la región para asistir a los damnificados.

Ante la magnitud del evento, las autoridades regionales han convocado a una reunión de seguridad urgente en Temuco, que será encabezada por la directora regional de Senapred, Janet Medrano.

La Alerta Amarilla permanece vigente mientras se evalúan los daños totales y se coordina la reposición del servicio eléctrico con las empresas CGE y Frontel.