Huenchumilla: No creo que un ministro encargado marque un giro en los problemas de La Araucanía

El senador por La Araucanía Francisco Huenchumilla (DC) desechó la propuesta de enviar un ministro especial a encargarse de la situación crítica de esa región, como planteó Evópoli al Gobierno tras el crimen del cabo Eugenio Nain.

Mientras el Ejecutivo habría adoptado la idea, el parlamentario sostuvo en El Diario de Cooperativa que "esa receta se ha utilizado otras veces: ya en el Gobierno de la Presidenta Bachelet hubo encargados en la zona, también en este Gobierno"; arguyendo además que ya existen "autoridades legalmente instaladas" en la zona, como el intendente Víctor Manoli.

"No sé qué podría agregar un ministro en visita extraordinario, si lo decimos en términos procesales. No creo que esa sea una solución que marque un giro en los problemas en La Araucanía. Es un experimento que ya se ha hecho, y no creo que tenga futuro", enfatizó.

En esa línea, descartó en general tener expectativas de que se avance en soluciones para la región durante este Gobierno, a pesar de que el Presidente Piñera insista en hacerlo junto al nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, con quien viajará a la zona este martes.

"¿Qué es lo nuevo a lo que viene? -cuestionó el ex intendente de La Araucanía- Ya está terminando su mandato, con un Gobierno políticamente debilitado, de tal manera que yo no tengo ninguna esperanza de que pudiera haber algo diferente a las mismas recetas de siempre que se han aplicado".

Por tanto, Huenchumilla sugirió que una primera salida a la situación es una "profunda reforma a Carabineros", vía por la también apuesta el Gobierno desde octubre pasado, "porque todos los hechos aquí demuestran que nunca hay culpables de nada".

"Hay un problema de ineficiencia de las policías -específicamente de Carabineros-, en las cuales no tenemos un sistema de inteligencia, que no es perseguir: la inteligencia en democracia es investigar información procesada y clarificada para que las autoridades políticas puedan tomar decisiones", aseveró el senador.