Incautan un centenar de camisetas falsificadas en el centro de Temuco

En el marco de patrullajes preventivos desarrollados por la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Temuco, inspectores decomisaron más de 100 camisetas falsificadas de equipos de fútbol, avaluadas en tres millones de pesos.

Durante la fiscalización, un sujeto no logró acreditar el origen de las especies ni demostrar la autenticidad de las prendas, motivo por el cual se procedió a su incautación conforme a la normativa vigente.