Incendios y altas temperaturas activan alertas en La Araucanía

Un foco de incendio forestal se mantiene activo y amenaza a la Reserva Nacional Alto Biobío, en la comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. Si bien hasta el momento no existe riesgo directo para viviendas, las autoridades decretaron alerta roja. Desde la jornada del jueves, personal de Bomberos combate las llamas con apoyo de aeronaves.

Asimismo, durante la jornada de ayer, en el sector Niágara de la comuna de Padre Las Casas, equipos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Bomberos trabajaron hasta altas horas de la noche para controlar un incendio que representaba riesgo para viviendas cercanas.

Actualmente se mantienen dos alertas activas en la región. La primera corresponde a una alerta preventiva para la provincia de Malleco, debido a las altas temperaturas, la cual se extenderá hasta el viernes 9 de enero. La segunda es una alerta temprana preventiva por la posibilidad de tormentas eléctricas en las comunas de Collipulli, Lonquimay, Curacautín, Curarrehue, Pucón, Villarrica, Cunco, Melipeuco y Vilcún.

Ante este escenario, en la ciudad de Temuco se desarrolla una reunión de coordinación entre personal de Conaf, Senapred, Bomberos, Carabineros y el Ejército, con el objetivo de enfrentar de manera conjunta los distintos focos incendiarios en la región.