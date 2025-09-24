Justicia ratificó la prisión del funcionario municipal que mordió oreja a alcalde de Melipeuco

La Corte de Apelaciones de Temuco ratificó la prisión preventiva en la que se encuentra el funcionario municipal de Melipeuco (Región de La Araucanía) que mordió la oreja del alcalde Alejandro Cuminao.

El sujeto es acusado de haberse abalanzado al jefe comunal durante una actividad recreativa el 17 de septiembre; hecho en el que le arrancó parte de la oreja.

La defensa del imputado solicitaba una medida cautelar menos grave, pero la Corte no concedió la petición.