Para este miércoles a las 10:00 de la mañana está convocada la gran marcha mapuche que desde el Gobierno afirmaron que no está autorizada.

La movilización fue convocada por la familia de Camilo Catrillanca, quien falleció en un operativo policial el pasado 14 de noviembre. Según explicó su padre, Marcelo Catrillanca, la instancia es una buena oportunidad para demostrar al Gobierno descontento de las comunidades con la presencia militar en la provincia de Malleco y que exigirán mayor profundización en las investigaciones.

El intendente (s) de La Araucanía, Mauricio Ojeda, manifestó que "lo importante respecto de esta manifestación a la cual se está llamando (es que) no ha ingresado ninguna solicitud hasta la Gobernación de Cautín, por lo tanto, no se puede aprobar o autorizar una marcha si no ha sido siquiera solicitada".

"El llamado es a la responsabilidad ya que en democracia todos tenemos derechos y nuestra libertad termina donde empieza la libertad del otro. Así es que, cualquier situación que suceda es única y exclusiva responsabilidad de las personas que están convocando a una marcha que no han pedido ningún tipo de autorización", agregó.

Las comunidades llegarán a las 09:30 hasta los pies del cerro Ñielol y continuará hacia el centro de Temuco.