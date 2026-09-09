La Araucanía: Seis sujetos fueron condenados por tráfico de drogas

Seis sujetos, tres de ellos extranjeros, fueron condenados en La Araucanía por conformar una banda dedicada al tráfico de drogas en la zona.

En un operativo liderado por la PDI, se logró incautar 66 kilos de pasta base de cocaína, 56 kilos de sustancias químicas, cinco litros de ácido clorhídrico, una centrífuga y una máquina selladora, implementos con los que tenían un laboratorio clandestino para el procesamiento y abultamiento de la droga.

El fiscal de Lautaro, Miguel Ángel Velásquez, detalló que "más de 35 kilos de cannabis, cocaína, ketamina, éxtasis y diversas armas fueron incautadas en una investigación que terminó con seis personas condenadas por tráfico de drogas. Se trata de tres chilenos, dos colombianos y un argentino, quien además mantenía una orden de captura internacional por el delito de homicidio cometido en Mendoza".

Durante el proceso, también se acreditó que las sustancias petenecían a un ciudadano colombiano, que pese a encontrarse privado de libertad por otra causa de narcotráfico, continuaba dirigiendo las operaciones desde la cárcel.

Desde el Gobierno, el seremi de Seguridad Pública, Luis Calderón, relevó que "fuimos querellantes en este caso, porque entendemos que combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas requiere que todas las instituciones del Estado actuemos con decisión y de manera coordinada".

"Este veredicto es una señal clara de que quienes trafican droga, utilizan armas y afectan la seguridad de una comunidad o de nuestros barrios tendrán que responder ante la Justicia", zanjó la autoridad regional.

Los sujetos fueron condenados por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y quedaron a la espera de la lectura de sentencia, fijada para el 27 de septiembre.

La Fiscalía solicita penas que van desde los 15 y los 20 años de cárcel para cada uno de los condenados.