Meteorología anunció lluvia y nubosidad en el Biobío y La Araucanía durante el eclipse

La Dirección Meteorológica de Chile anunció nubosidad y lluvias para este lunes en las regiones del Biobío y La Araucanía, jornada en que se podrá vivir el eclipse y en las que estas zonas son el epicentro del evento astronómico.

En el caso del Biobío, el 94 por ciento de la totalidad del eclipse solar que será visto podría verse afectado por el pronóstico meteorológico, ya que se espera nubosidad parcial.

Este evento superará ocurrido el año pasado, cuando la oscuridad fue de un 79 por ciento y donde ya el asombro fue total para los habitantes de la zona, por lo que -pese al clima- las expectativas son altas.

"Se espera para el lunes en la madrugada que esté despejado y en la mañana nubosidad parcial variando nublado, en la tarde nublado, y la noche nubosidad parcial. Una máxima de 17 grados", detalló María Antonieta Cifuentes, observadora meteorológica de Carriel Sur.

Pese a esto, desde el comercio establecido, en las calles y en internet sacan cuentas positivas sobre la venta de lentes especiales para el fenómeno, objeto indispensable para poder mirar el eclipse.

"La venta de lentes para el eclipse ha sido bastante buena, la verdad es que la gente se ha culturizado bastante respecto al tema del eclipse del acontecimiento en sí, aparte de la forma en la cual lo puede observar, que es el único medio por el cual tú puedes observar un eclipse de esta magnitud", indicó Rodrigo Lara, emprendedor penquista que lleva semanas promocionando el producto por redes sociales.

"Los niños y las personas en general lo van a disfrutar mucho, porque lo van a poder ver y se van a sentir parte de este evento mundial", añadió el emprendedor.

Situación similar en La Araucanía

En la misma línea, la Dirección Metereológica de Chile pronosticó para este 14 de diciembre nublado y chubascos durante la mañana y tarde en las comunas de Villarrica, Pucón y Puerto Saavedra, Región de La Araucanía.

Esto complica las opciones de poder apreciar el eclipse total de sol que se vivirá mañana a partir de las 11:40 horas.

"En caso de que estuviera cubierto, nublado o lloviendo, se va a notar que va a bajar mucho en la luminosidad del cielo, se va a ver un cielo muy oscuro", indicó el astrónomo chileno Mario Hamuy.

Además, afirmó que "si está despejado, como todos quisiéramos, vamos a poder ver una serie de otros fenómenos muy lindos que se pudieron ver el año pasado en el norte denominados el anillo de diamantes, el sol negro, la corona del sol".

"Más allá de si está despejado o nublado, para nosotros, como Fundación Chilena de Astronomía, ha sido una gran experiencia el proceso previo de trabajo junto con la Asociación de Municipalidades de Costa Araucanía", puntualizó el experto.

En Puerto Saavedra están muy preocupados los dueños de hosterías, hostales y restaurantes que hicieron una inversión esperando turistas, pero la llegada de visitantes ha sido escasa, principalmente porque Temuco se encuentra en cuarentena y los residentes no pueden trasladarse a otras ciudades.

El alcalde de la comuna de Puerto Saavedra, Juan Paillafil, entregó detalles sobre los controles sanitarios que se han adoptado en los ingresos a la comuna costera para evitar brotes de Covid-19.

"Decirle a la comunidad nacional y regional que puerto saber está recibiendo turistas, pero de fase 3 hacia adelante. Por el resguardo y el cuidado de nuestra población no se está autorizando el ingreso de la gente que está en fases menores o en cuarentena, que me parece justo la medida", puntualizó el jefe comunal.

Además, indicó que "aquí hay un cordón donde va a pasar el eclipse, que empieza acá en el mar de Puerto Saavedra y va a pasar nuestra frontera incluso hacia el lado argentino. Entonces, que la gente lo vea desde sus casas".

Isla Mocha: Habitantes buscan que no lleguen turistas

Por otra parte, los habitantes de Isla Mocha, en la Región del Biobío, insisten con el recurso de protección -que ya fue acogido a trámite por la Corte de Concepción- para evitar que no haya ingreso de turistas al territorio insular.

Los lugareños temen la transmisión del contagio de Covid-19, en una isla donde no hay casos activos.

Sobre esta situación, el seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, afirmó que "no hemos sido notificados de ningún recurso de protección, pero la autoridad sanitaria junto al Gobierno regional ha hecho todo para que no lleguen personas que no corresponden a la Isla Mocha y eso se está fiscalizando".

"Tuve una reunión con los vecinos de Isla Mocha, con algunos de los representantes, le dimos a conocer todas las medidas que ha hecho encabezada por la Seremi de Salud y también estuvo el gobernador en terreno, fiscalizando la medida en los aeródromos y los vuelos que hay hacia la isla", puntualizó la autoridad regional.

Además, indicó que "la Armada nos va a ayudar con recorrido y patrullaje marítimo, así que esperemos que no lleguen personas a la isla que no correspondan. Las personas no pueden pernoctar en la isla y tampoco puede haber personas de otras regiones".