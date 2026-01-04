Síguenos:
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Niño de 10 años murió en violenta colisión en ruta Pucón-Villarrica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El impacto frontal entre tres vehículos dejó, además del niño fallecido, seis personas con heridas de diversa gravedad, siendo trasladadas a centros asistenciales.

Niño de 10 años murió en violenta colisión en ruta Pucón-Villarrica
 ATON (referencial)

La SIAT ya se encuentra en el lugar realizando peritajes, tras la instrucción del Ministerio Público, para determinar las causas y responsabilidades del fatal suceso.

Un niño de 10 años murió y otras seis personas resultaron lesionadas en un violento accidente de tránsito ocurrido este domingo en la ruta que conecta Pucón y Villarrica, Región de La Araucanía.

Según la información policial, se trató de una colisión frontal de alto impacto, ocurrida cerca de las 08.30 horas, involucrando a tres vehículos.

"Este accidente de tránsito incido con tres vehículos, fue de alto impacto y lamentablemente tenemos un número importante de personas lesionadas e incluso una persona fallecida", confirmó el coronel Miguel Ochoa, prefecto de Villarrica.

Las diligencias para esclarecer las causas y responsabilidades del fatal incidente ya están en marcha. El uniformado informó que "estos antecedentes fueron entregados al Ministerio Público y el Ministerio Público ya dispuso la concurrencia de la SIAT para investigar las responsabilidades en el hecho".

Ante la gravedad del accidente y la proximidad de fechas festivas, la autoridad policial hizo un enfático llamado a la precaución al volante.

Asimismo, se dio cuenta que el accidente mantuvo la ruta cortada durante varias horas, lo que generó una gran congestión en el lugar.

