Papá de Camilo Catrillanca: No hay condiciones para diálogo con el Gobierno

El padre de Camilo Catrillanca volvió a referirse a la relación con el Gobierno tras la muerte del comunero en medio de un operativo policial y aseguró que "no hay condiciones para un diálogo".

Marcelo Catrillanca se refirió también al viaje que realizó el Presidente Sebastián Piñera a la Región de La Araucanía.

"Hoy no existen las condiciones para un diálogo mientras el Gobierno persista en su política represiva y el Plan Araucanía que solo busca favorecer al empresariado. El Gobierno debe retirar y disolver el Comando Jungla", manifestó.

Además, Marcelo Catrillanca aseguró que "el Presidente Piñera como autor intelectual del Comando Jungla, el ministro del Interior (Andrés Chadwick) y el general director de Carabineros (Hermes Soto) deben asumir su responsabilidad en el asesinado de Camilo Catrillanca Marín. Llamamos a todos los territorios a mantenerse movilizados para lograr justicia para Camilo".

Oficialismo: Temucuicui es la más violenta de las comunidades

En tanto, desde el oficialismo el diputado Miguel Mellado (RN) cuestionó los dichos del padre de Camilo Catrillanca y aseguró que "la comunidad de Temucuicui es la más violenta de las 2.700 comunidades que hay y creo que eso es un hecho de la causa, como dicen los abogados".

"Creo que el señor Catrillanca no representa a todas las comunidades mapuche de La Araucanía. La Coordinadora Arauco Malleco (CAM) es la que se adjudica los atentados. Ellos son fundamentalistas, son terroristas que están utilizando al pueblo mapuche en una causa que no es la correcta, que no es la que ellos quieren porque hay 2.700 comunidades en La Araucanía que quieren desarrollo y paz", agregó.

Durante el fin de semana no se registraron grandes episodios de violencia en La Araucanía, salgo un amago de incendio en Ercilla en la única bencinera del poblado.

Además se terminó la toma del Liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga.