Restablecen rutas y conexión eléctrica tras cortes por vientos extremos en La Araucanía

Senapred informó este jueves que inició el trabajo de restablecimiento de rutas y la recomposición de la conexión eléctrica tras el paso del conocido viento Puelche en la Región de La Araucanía, que dejó a más de 60 mil clientes sin luz, provocó la caída de árboles y daños en domicilios particulares.

"Todavía siguen las ráfagas de viento, aunque de menor intensidad. Por lo mismo, hoy día ya pudieron ingresar los equipos de tanto de la empresa Global de MOP para el despeje de la carretera, la ruta internacional Pucón-Villarrica. Esta ruta en este momento está habilitada, pero con tránsito restringido, liderado por Carabineros, dado que en la noche también cayeron más árboles y se está continuando el despeje", informó Ian Gorayeb, director regional de Senapred Araucanía.

Pese a la violencia de las ráfagas, que causaron daños significativos en las techumbres de al menos diez viviendas, no se reportaron personas lesionadas en las zonas más afectadas como Curarrehue, Villarrica y Pucón, que todavía se mantienen en alerta roja.

Los comités de emergencia de Villarrica y Pucón permanecen en terreno evaluando los daños estructurales y coordinando la ayuda para los vecinos damnificados, mientras las empresas eléctricas agilizan las faenas para devolver la energía a los hogares que aún permanecen sin suministro.