Senapred decretó alerta temprana preventiva en La Araucanía por posibles vientos de hasta 100 km/hr

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para la Región de La Araucanía por el pronóstico de fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora.

Se estima que las condiciones climáticas surjan esta noche y se extiendan hasta el jueves próximo: "Estos vientos, sobre todo en precordillera y cordillera de la región, alcanzarían los 60 kilómetros por hora, con rachas de hasta 80", dijo el director regional de Senapred La Araucanía, Ian Gorayeb.

En tanto, "el día miércoles primero (de julio), estas rachas podrían llegar a los 100 kilómetros por hora, especialmente en el sector precordillerano. Por último, el día jueves, los vientos se mantendrían también entre los 60 y 80 kilómetros por hora", afirmó.