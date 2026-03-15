Sistema frontal en La Araucanía provocó cortes de energía y caída de árboles

El sistema frontal que afecta a la zona sur del país ha provocado diversos cortes de energía eléctrica y caída de árboles en la Región de La Araucanía.

De acuerdo a información preliminar, se han reportado cortes de luz en Pucón, Villarrica y Curarrehue; mientras, se registró la caída de árboles en el sector de la precordillera, en la zona de Lonquimay y Curacautin.

Se estima que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realice un balance en los próximas horas.