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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Sistema frontal en La Araucanía provocó cortes de energía y caída de árboles

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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El sistema frontal que afecta a la zona sur del país ha provocado diversos cortes de energía eléctrica y caída de árboles en la Región de La Araucanía.

De acuerdo a información preliminar, se han reportado cortes de luz en Pucón, Villarrica y Curarrehue; mientras, se registró la caída de árboles en el sector de la precordillera, en la zona de Lonquimay y Curacautin.

Se estima que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realice un balance en los próximas horas.

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