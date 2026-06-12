Sistema frontal provocó cortes de energía en La Araucanía

Las intensas lluvias asociadas al sistema frontal que afecta a la zona sur del país provocaron anegamientos, cortes de energía eléctrica y la activación de los comités de emergencia en la Región de La Araucanía.

Las precipitaciones, que comenzaron durante la jornada del jueves y se extendieron durante toda la noche, generando complicaciones principalmente en Temuco, donde se reportaron anegamientos en distintos puntos de la ciudad, como en Avenida Alemania.

El sistema también causó interrupciones del suministro eléctrico en sectores de las afueras de la ciudad, afectando además a algunas postas rurales. A ello se suman caídas de árboles registradas en las comunas de Curarrehue y Pucón.

El alcalde de Toltén, Guillermo Martínez, informó que equipos municipales trabajron en despejar vías y caminos secundarios, además de evaluar la posibilidad de remover masas en la caleta de Queule.

"Ha precipitado de forma intensa, con fuertes vientos, pero no se han ocasionado problemas que afectan la cotidianidad o la seguridad de las personas. Nuestros equipos municipales han estado trabajando para mantener despejado el sector de la quebrada Queule -donde hoy existe una alerta por remoción en masa-, extrayendo sedimentos que se depositan en sumideros", comunicó.

El director regional de Senapred, Yan Gorayev, informó que "hay algunas postas que están reportando problemas eléctricos y algunas situaciones muy particulares que se están trabajando ya como sistema. El paso Pino Hachado se encuentra cerrado debido a la nieve y a la poca visibilidad".

Alerta preventiva se mantiene este fin de semana para Cautín y Malleco

El organismo mantiene la alerta temprana preventiva para todo este fin de semana en los sectores cordilleranos de las provincias de Cautín y Malleco.

Las precipitaciones continuarán durante la tarde de este viernes y podrían extenderse hasta la mañana del sábado, por lo que se mantiene la coordinación con las municipalidades de las mentadas provincias para responder ante eventuales emergencias.

En paralelo, los comités comunales de emergencia se encuentran activados para monitorear la evolución del frente y atender posibles afectaciones en distintos puntos de la región.

"Las temperaturas mínimas para La Araucanía y Los Ríos estarán en torno a los dos o tres grados celsius, producto de la masa de aire fría post frontal asociada a este sistema frontal. Es altamente probable que en la zona sur se mantengan las heladas matinales cercanas a los cero grados, acompañadas con algunas nieblas locales en la zona de los valles", dijo el experto de la Dirección Metereológica de Chile (DMC), Elio Brufort.

El sistema frontal también ha dejado lluvias de intensidad variable en las regiones de Los Ríos y Biobío, donde las autoridades mantienen vigilancia ante posibles consecuencias derivadas de las precipitaciones.