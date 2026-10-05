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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Sujeto fue declarado culpable de rociar con bencina y quemar a mujer en Loncoche

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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El Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica dictó veredicto condenatorio en contra de un sujeto de la comuna de Loncoche, quien en abril de 2024 intentó asesinar a una mujer, con quien tenía una relación sentimental.

La Fiscalía de la Región de La Araucanía estableció que el sujeto roció a la víctima con bencina y le prendió fuego, resultando con el 80% de su cuerpo quemado producto del ataque.

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