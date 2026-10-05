Sujeto fue declarado culpable de rociar con bencina y quemar a mujer en Loncoche

El Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica dictó veredicto condenatorio en contra de un sujeto de la comuna de Loncoche, quien en abril de 2024 intentó asesinar a una mujer, con quien tenía una relación sentimental.

La Fiscalía de la Región de La Araucanía estableció que el sujeto roció a la víctima con bencina y le prendió fuego, resultando con el 80% de su cuerpo quemado producto del ataque.