Temuco: Emiten orden de detención en contra de tío por muerte de joven estudiante

Fiscalía confirmó este jueves que se emitió una orden de detención en contra del tío de la joven Francisca Millahual, estudiante de Veterinaria de 20 años que fue asesinada en Temuco.

Se trata de Emanuel Ochoa, de 24 años, quien está siendo investigado por el delito de femicidio y cuyo paradero se desconoce desde el día de los hechos.

El fiscal Patricio Montecinos precisó que "estos avances permitieron solicitar y obtener una orden de detención respecto de una persona que figuraba como sujeto de interés, respecto del cual se ha iniciado su búsqueda por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones y esperamos que este trabajo permita obtener resultados a la brevedad posible".

Ochoa tiene antecedentes por violencia intrafamiliar desde el año 2022.