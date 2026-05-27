Temuco: Estudiantes mapuche protestan contra posibles ajustes a financiamiento y Beca Indígena

Representantes de hogares estudiantiles mapuche se movilizaron a las afueras de la sede de Junaeb en Temuco (Región de La Araucanía) por -según acusan- la falta de respuesta a sus demandas sobre alimentación, seguridad, infraestructura y saneamiento, además de posibles recortes del Gobierno a la Beca Indígena y al financiamiento de los recintos.

"No es nuestra primera pelea. No es primera vez que tenemos un Gobierno en contra. Por lo tanto, nosotros vamos a estar donde tenemos que estar y donde estamos hoy en día, que es en la calle. Los hogares se han ganado todo a través de la lucha. A nosotros nadie nos ha regalado nada; todo lo que tenemos lo hemos peleado. (Mantener) la Beca Indígena, (conservar) los hogares que ya existen y la creación de otros nuevos son demandas que no vamos a transar, independientemente del Presidente que esté", advirtió Lautaro Muñoz, uno de los dirigentes.

Los manifestantes afirman que han entregado petitorios y cartas formales desde marzo sobre sus inquietudes, pero acusaron que, hasta ahora, no han sido escuchados ni se conoce de una respuesta suficiente; preocupación a la que se suma una circular de Hacienda que contempla recortes al programa de hogares en las próximas semanas.